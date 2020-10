Na statek pasażerski tylko po teście na koronawirusa

Rejsy wycieczkowe ruszyły już w Europie, kolejnym krokiem jest ich wznowienie w Stanach Zjednoczonych, na Karaibach, w Meksyku i Ameryce Środkowej – to właśnie z tych regionów pochodzi najwięcej klientów wycieczkowców.

Armatorzy poprawią pracę systemów wentylacji, by zwiększyć ilość świeżego powietrza na pokładach i zainstalują zaawansowane filtry oczyszczania, będą też korzystać z innych dostępnych rozwiązań technologicznych, by zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. Część kabin będzie przeznaczona na izolatoria i na inne cele medyczne, linie podejmą też współpracę z prywatnymi centrami w miejscach, do których zawijają, jeśli któryś z podróżnych musiałby się poddać kwarantannie, leczeniu albo byłby potrzebny transport medyczny. Na lądzie wycieczki będą odbywać się według ściśle określonego protokołu, a osoby, które mu się nie poddadzą, nie będą mogły ponownie wsiąść na statek.