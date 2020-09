Egipt wznowi rejsy po Nilu

Minister turystyki Egiptu Khaled El-Enany przyjechał z krótką wizytą do Niemiec, by spotkać się między innymi z pełnomocnikiem rządu ds. turystyki Thomasem Bareißem – donosi portal branży turystycznej Travel Talk. Rozmowa dotyczyła zniesienia przez niemieckie MSZ ostrzeżenia przed podróżami do kraju faraonów – do końca września obowiązuje komunikat odradzający wyjazdy do ponad 160 państw świata, w tym do Egiptu. Od 1 października będzie on zastąpiony indywidualnymi rekomendacjami dla poszczególnych krajów. Minister El-Enany podkreśla, że w regionach nad Morzem Czerwonym nie ma przypadków zakażeń koronawirusem i zapowiada, że 1 października wznowione zostaną rejsy po Nilu.

Poniżej dalsza część artykułu