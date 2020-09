Wycieczkowce wrócą na Kanary w listopadzie

Dla Wysp Kanaryjskich szczyt sezonu przypada na okres jesienno-zimowy, dlatego tamtejsze władze już od kilku tygodni pracują nad tym, by mógł przebiegać spokojnie – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Rząd Hiszpanii prowadzi między innymi rozmowy z najważniejszymi rynkami, takimi jak Niemcy i Wielka Brytania, o stworzeniu bezpiecznych korytarzy turystycznych. Chodzi o wprowadzenie testów dla podróżnych w miejscu wylotu i powrotu.

Plany Kanarów dotyczą nie tylko pobytów w hotelach, ale też uruchomienia rejsów wycieczkowych. Statki mogłyby zawijać do tamtejszych portów od listopada, a nawet od końca października. – Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by w październiku lub w listopadzie móc ponownie przyjmować rejsy wycieczkowe i nie stracić ważnego sezonu zimowego – mówi minister transportu Wysp Kanaryjskich Sebastián Franquis. By tak się stało, armatorzy muszą spełnić pewne kryteria.