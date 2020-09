FRS uruchamia szybki prom z Sassnitz do Ystad

17 września ruszy najszybsze połączenie między Niemcami (a zarazem całym południowym wybrzeżem Bałtyku) i Ystad w południowej Szwecji – informuje operator promowy FRS. Na trasie tej będzie kursować szybki katamaran Skane Jet, dzięki czemu podróż skróci się z około czterech godzin i 15 minut do dwóch godzin i 30 minut. W tym roku rejsy odbywać się będą dwa razy dziennie, od czwartku do niedzieli, do 1 listopada.

Poniżej dalsza część artykułu