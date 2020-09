Costa Cruises wraca na morze

Dziś pierwszy po przerwie statek Costa Cruises wypłynie na morze – informuje włoski armator w komunikacie. Będzie to Costa Deliziosa, która o godzinie 17 zabierze z Triestu pasażerów w tygodniowy rejs. Po drodze zawinie tylko do włoskich portów Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Syrakuz i Katanii. W rejsie biorą udział wyłącznie pasażerowie mieszkający we Włoszech.

