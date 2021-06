Odyssey of the Seas nie wypłynie w rejs. Koronawirus na statku

Ośmiu członków załogi statku Odyssey of the Seas miało dodatni wynik testu na koronawirusa – podaje amerykański portal branży turystycznej Travel Weekly. To spowodowało, że pierwszy rejs musiał zostać przełożony z 3 na 31 lipca. Odyssey of the Seas to nowy statek we flocie armatora, który do Stanów Zjednoczonych przypłynął 4 czerwca.

Poniżej dalsza część artykułu