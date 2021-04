Brytyjczycy chcą popłynąć w rejs. Choćby wokół własnego kraju

Jeszcze kilka tygodni temu P&O Cruises przewidywał, że rejsy krajowe będą w tym roku ważną częścią oferty – przypomina hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Prognozy armatora sprawdziły się, a on sam dołożył nawet miejsca do programów obejmujących trzy i cztery noclegi. Statki będą wypływać z Southampton od czerwca do września. Ceny zaczynają się od 249 funtów. Nie zabrakło też propozycji dla bardziej wymagających – w podróż wokół Wielkiej Brytanii będzie można wybrać się także luksusowym statkiem Iona należącym do tego armatora. Od 7 sierpnia do 18 września ma obsługiwać siedmiodniowe rejsy krajowe.

