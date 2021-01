Armatorzy opóźniają start rejsów

Armator Costa Crociere poinformował o wstrzymaniu restartu swoich operacji do 13 marca. Chodzi o statek Costa Smeralda, który zabierze pasażerów w kilkudniowe rejsy po najpiękniejszych zakątkach Włoch oraz na tygodniowy z przystankami w Savonie, La Spezii, Rzymie (Civitavecchia), Neapolu, Mesynie i Cagliari.

To oznacza, że rejsy, które miały się odbyć na pokładach statków Costa Deliziosa, Costa Firenze i Costa Luminosa między 1 lutego a 12 marca, zostały odwołane. Armator podkreśla, że obostrzenia obowiązujące we Włoszech uniemożliwiają odpowiednią realizację programu na lądzie.

Z kolei amerykański armator Carnival Cruises odwołał część rejsów zaplanowanych na ten rok. Wycieczki statkami Carnival Magic, Carnival Paradise i Carnival Valor zostały anulowane do listopada.

Do kwietnia 2023 roku ze sprzedaży wycofany został program z San Diego z wyjątkiem siedmiu rejsów na Hawaje. Statek Carnival Miracle ma natomiast realizować krótkie wycieczki z Long Beach od 3 maja do 1 listopada. Natomiast w sezonie zimowym rozpoczynającym się w listopadzie popłynie do Meksyku.