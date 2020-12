Rzecznik rządu: Wyciągi narciarskie nie mogą działać. W rozporządzeniu nie ma błędu

Na to samo rozróżnienie funkcji wynikających z PKD zwrócił uwagę adwokat Paweł Gołębiowski z Nowego Targu. W przesłanej naszej redakcji opinii wyjaśnia, że „działalność ośrodków narciarskich objęta jest kodem z działu 93 PKD. UOKiK przykładowo w rozpatrywanych sprawach zakwalifikował działalność ośrodka narciarskiego do kodów z działu 93.00 (zob. m.in. decyzja nr RKT-55/2007; Decyzja nr RLU-46/2005), a co istotniejsze Komisja Europejska zakwalifikowała w swoich decyzjach tego typu działalność do działu rekreacji, rozrywki i sportu (R.93 – „Sports activities and amusement and recreation activities”) – (zob. decyzja SA. 32737, decyzja SA. 36882). Należy zauważyć bowiem istotę sprawy – bowiem dział 49 PKD dotyczy transportu. Ośrodek narciarski nie służy celom transportowym, a właśnie celom rekreacyjnym, turystycznym i sportowym (infrastruktura ośrodka narciarskiego służy przecież uprawianiu narciarstwa) – co ma swoje odzwierciedlenie w PKD z działu 93. Co innego w przypadku kolei o charakterze stricte transportowym (służącym ogólnym potrzebom transportowym) – wtedy mamy do czynienia z transportem i kodem PKD 49.39. W przypadku ośrodków narciarskich – właściwy jest jednak dział 93 PKD” .