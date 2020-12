Turcja zapowiada 30 milionów turystów w 2021 roku

Minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy szacuje, że w tym roku do kraju przyjedzie nieco ponad 15 milionów gości, a przychody sektora turystycznego przekroczą 11 miliardów dolarów. To oznacza spadek o 70 procent rok do roku – pisze tamtejszy dziennik „Daily Sabah” w swoim elektronicznym wydaniu.

Poniżej dalsza część artykułu