Rząd rozważa objęcie tarczą 6.0 pilotów i przewodników

Wicepremier poprosił o odpowiedź na to pytanie obecnego na konferencji wiceministra Marka Niedużaka. Niedużak przyznał, że rząd korzystając z kilkudniowej przerwy w pracach nad ustawą, do której w sobotę Senat przyjął kilkaset poprawek, analizuje, które z nich może zaakceptować. – Piloci i przewodnicy jest jedną z branż, które dodano na etapie prac senackich. Rząd analizuje teraz, które z nich zasługują na uwzględnienie. Wydaje mi się, że pomoc dla pilotów i przewodników zasługuje jak najbardziej na uwzględnienie. To nie są duże firmy, dla których przewidziano dopłaty do miejsc pracy, raczej jednoosobowe działalności. Powinien więc pójść uspokajający sygnał do nich w tym zakresie – tłumaczył wiceminister.