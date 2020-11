Egipt - ruch turystów mały, ale nikt nie wyjechał zakażony

Od lipca do listopada do kurortów nad Morzem Czerwonym przyleciało 430 tysięcy turystów . Taką informację podał 12 listopada minister turystyki i starożytnego dziedzictwa Khaled el-Enany, którego cytuje gazeta „Daily News Egypt” w swoim elektronicznym wydaniu.

– Turyści przylatywali do Kairu, Aleksandrii, Luksoru i Asuanu, ale większość przyjechała do Szarm el-Szejk i Hurghady – informuje polityk. Gdyby porównywać dane z listopada tego roku z tymi z 2019, to okazałoby się, że bieżące liczby to zaledwie 10 procent wyniku osiągniętego przed rokiem. – Ale pracujemy i nie mamy żadnych negatywnych opinii od naszych klientów, a nawet z krajów, z których przylatują goście – dodaje minister.