Zagraniczni turyści pokochali Bałtyk

Wszystkie one dysponowały 225 779 miejsc noclegowych. Najwięcej miały ich ośrodki wczasowe- 73 420 (wzrost o 3,2 procent rok do roku). W hotelach było 35 034 miejsc (wzrost o 9,6 proc.), a w pokojach gościnnych 26 594 (wzrost o 4,7 proc.).

W lipcu i sierpniu z wypoczynku w nich skorzystało prawie 1,8 mln turystów, o 3,6 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Co ciekawe przyjazdy rozłożyły się bardzo równo – w lipcu gości nad morzem było 890 tysięcy, a w sierpniu 897 tysiące. W sumie nad Bałtykiem wypoczywał co piąty (21,3 procent) nocujący w obiektach turystycznych na terenie całego kraju.

Zdecydowana większość, ponad 1,4 miliona (80,5 procent), turystów to Polacy. Wśród gości zagranicznych, których przyjechało 348,4 tysiąca (19,5 procent), czyli o 9,6 procent więcej niż w zeszłym roku, najwięcej było Niemców (204,4 tys.), Szwedów (21,1 tys.), Norwegów (20,1 tys.), Brytyjczyków (11,2 tys.), Czechów (10,2 tys.) i Rosjan (9 tys.).