Zapowiada się wielkie otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego

Jego największą atrakcją ma być kolekcja skarbów Tutenchamona, którą można było podziwiać w Londynie. – Zamknęliśmy wystawę sześć tygodni wcześniej niż zakładał pierwotny plan. Przenieśliśmy ponad 95 procent całej kolekcji do GEM. Gabloty są zainstalowane, wszystko będzie gotowe do czerwca – mówi minister. – Ceremonia otwarcia to inna sprawa. Zaprosimy prezydentów i królów z całego świata, myślę, że wiele będzie zależeć od sytuacji epidemicznej. Mówimy zatem o drugiej połowie 2021 roku – dodaje minister.