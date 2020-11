W turystyce rowerowej Polska musi gonić Holandię i Niemcy

Organizatorzy specjalizujący się w wycieczkach rowerowych podkreślają, że choć w Polsce powstaje wiele nowych tras, to wciąż nie są one dobrze oznakowane . Ich zdaniem brakuje również portalu dla rowerzystów , który gromadziłby informacje o wszystkich trasach rowerowych w Polsce i bazie noclegowej w ich pobliżu. Jako przykład dobrej witryny wskazali greenvelo.pl (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo). Zwracali uwagę, że turyści, szczególnie ci z zagranicy, chcą jeździć po trasach odseparowanych od ruchu samochodowego.

Klienci oczekują natomiast od biur podróży różnorodnej oferty – wycieczek krótkich i długich, o różnych stopniach trudności, z noclegami w warunkach zarówno komfortowych (pokoje jedno- lub dwuosobowe, z łazienką i ciepłą wodą), jak i spartańskich (dla turystów, którzy chcą doświadczyć czegoś innego niż to, co mają na co dzień). Rowerzyści chcieliby zjeść w hotelu ciepłe śniadanie i czasem też obiadokolację, chętnie też poszliby na basen, do sauny czy salonu masażu w pobliżu hotelu.