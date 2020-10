Konkurs na prezesa POT - dziś odwołanie, dziś poszukiwanie

Kandydaci na nowego prezesa POT mają czas na złożenie swoich aplikacji do 26 października. Warunki jakie musi spełniać kandydat to wykształcenie wyższe potwierdzone tytułem magistra lub równorzędnym, kompetencje kierownicze, co najmniej sześcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym), a także „wykształcenie i wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej”. Ogłoszenie nie wspomina nic o znajomości języków obcych.