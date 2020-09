Antalya liczy, że sezon potrwa do końca roku

W sierpniu do Antalyi przyleciało 225 tysięcy Rosjan , tyle samo odwiedziło prowincję w pierwszych dwóch tygodniach września – informuje jeden z dyrektorów generalnych lotniska Fraport TAV Antalya, Deniz Varol, cytowany przez turecki dziennik „Hurriyet”. Dyrektor podkreśla, że prawie połowa pasażerów przylatujących na to lotnisko to właśnie goście z Rosji. Drugi z dyrektorów portu, Bilgihan Yilmaz, dodaje, że najprawdopodobniej połowa ruchu lotniczego do Antalyi w tym roku będzie realizowana z Rosji . Dla porównania w poprzednich latach wskaźnik ten wynosił 35 procent.

Turcja jest jednym z pięciu krajów, do których Rosjanie mogą teraz latać. A ponieważ oferty są bardzo atrakcyjne, z dobrymi cenami i wysoką jakością usług, chętnych do podróży nie brakuje. Zdaniem Yilmaza Rosjanie będą przyjeżdżać do Antalyi także w październiku, a nawet w listopadzie, choć zazwyczaj swoje podróże kończą we wrześniu. W podobnym tonie wypowiada się szef stowarzyszenia tureckich hotelarzy (POYD), Ülkay Atmaca. Z analizy bieżących rezerwacji wynika, że sezon może wydłużyć się nie tylko do listopada, ale nawet do grudnia.