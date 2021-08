Chorwacja bliska pobicia rekordowych przychodów z turystyki

Podczas gdy łączne przychody branży turystycznej do tej pory w tym roku osiągnęły 90 procent z 2019 roku, zgłoszone dochody z samego okresu letniego wykazują wzrost o 10 procent – podała minister turystyki i sportu Nikolina Brnjac, informuje Bloomberg.

Co ciekawe, wyższe przychody branża osiągnęła mimo mniejszej liczby odwiedzających niż w tym samym okresie w 2019 roku.

Jak wyjaśnia Zeljko Lovrincevic z Instytutu Ekonomicznego w Zagrzebiu, złożyły się na to dwa czynniki. Pierwszy to osłabienie przez pandemię szarej strefy, teraz więcej właścicieli hoteli, pensjonatów i kwater zgłasza swoich wakacyjnych gości, na wypadek wykrycia zakażenia koronawirusem. A drugi to wyższe ceny.