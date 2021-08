Do Antalyi przyjechały już trzy miliony turystów

W zeszłym roku z powodu pandemii do Turcji przyjechało o 69 procent mniej turystów niż w 2019 roku (15,97 miliona wobec 51,75 miliona). To przełożyło się na spadek przychodów z 34,5 miliarda dolarów do 12 miliardów. Eksperci szacują, że w tym roku marża zbliży się do wartości sprzed pandemii, na co wskazują pierwsze dane.