Więcej Tajlandii do zwiedzania. Kraj otwiera wyspę po wyspie

Jak podaje Tajlandzka Organizacja Turystyczna (TAT) 22 lipca Centrum Zarządzania Sytuacją Gospodarczą zaakceptowało co do zasady nową propozycję, która zakłada, że turyści odwiedzający Phuket będą mogli korzystać z większej swobody. Otóż od 1 sierpnia mają być dopuszczone pobyty 7+7, co oznacza, że przez pierwszy tydzień goście będą przebywać na Phuket, kolejne (co najmniej siedem dni) mogą spędzić w innym regionie kraju włączonym do pilotażu. Ma on swym zasięgiem objąć Samui, Ko Pha-ngan i Ko Tao, w prowincji Krabi wyspy Phi Phi, Ngai i Railay Beach, a w regionie Phang Nga Khao Lak i Ko Yao.