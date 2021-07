Grecja odzyskuje turystów. Nie brakuje wśród nich Polaków

Grecja otworzyła sezon letni 15 maja – wcześniej podróże do kraju inne niż niezbędne były zakazane. Choć sezon zaczął się później niż zazwyczaj, Ministerstwo Turystyki podkreśla, że sytuacja poprawiła się zdecydowanie w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas gdy w 2020 roku od połowy maja do 15 lipca do Grecji przyjechało 660 tysięcy gości, to w tym samym czasie obecnego roku było ich już 2,3 miliona.

