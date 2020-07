POT szuka wiceprezesa

Pod koniec maja pisaliśmy, że bliski powołania na to stanowisko był zastępca dyrektora wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i dyrektor regionalny Instytutu Myśli Schumana na Podkarpaciu Arkadiusz Opoń, nie zrobił on jednak dobrego wrażenia na Radzie POT, która opiniowała jego kandydaturę.

Do obowiązków wiceprezesa należy współtworzenie rocznych i wieloletnich planów działania organizacji oraz jej reprezentowanie – pisze POT w ogłoszeniu.

Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo, tytuł magistra lub równorzędny, kompetencje kierownicze, wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, znać co najmniej jeden język obcy, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być karany. Termin składania dokumentów poświadczających, że kandydat spełnia wszystkie wymagania, upływa 10 lipca o godzinie 17.