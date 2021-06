Niemcy: Przyjedź, by poczuć atmosferę naszych miast

Kampania reklamowa, którą prowadzi w Polsce Niemiecka Centrala Turystyczna (DZT), nosi tytuł German.Local.Culture (ang. Niemcy, to co lokalne, kultura).

– Od 28 maja Polska nie jest już traktowana przez Niemcy jako kraj ryzykowny ze względu na zakażenia koronawirusem. Polcy mogą bez dodatkowych warunków wjeżdżać do tego kraju – zapewniał dyrektor biura DZT w Warszawie Tomasz Pędzik podczas spotkania z dziennikarzami. – Każdy jednak musi się legitymować potwierdzeniem, że jest zaszczepiony, że przeszedł covid-19 i jest ozdrowieńcem lub, że ma negatywny wynik testu na koronawirusa, kiedy będzie chciał skorzystać z noclegu, wejść do restauracji, do muzeum lub innej atrakcji turystycznej.