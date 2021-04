Hiszpanie: Niemcy planują wakacje, wybrali Majorkę zamiast Krety

Z analizy wynika, że w marcu Niemcy najczęściej rezerwowali wypoczynek w Turcji, było to 30 procent wszystkich transakcji. Niewiele mniej, bo 28 procent, decydowało się na Hiszpanię. Trzecie miejsce w ich wyborach zajął Egipt z wynikiem 17 procent, a czwarte Grecja, do której wybierało się 10 procent wszystkich korzystających z Amadeusa.

Jeśli spojrzeć na kierunki według lotnisk docelowych, palma pierwszeństwa przypadła Antalyi, dalsze miejsca zajęły: Majorka, Hurghada. Co ciekawe, ta pierwsza wyprzedziła Kretę, z którą wcześniej zwykle przegrywała.

Z kolei z danych firmy OAG, która analizuje światowy rynek lotniczy, wynika, że na okres od 1 kwietnia do 30 października z Niemiec do Hiszpanii zaplanowanych zostało ponad 7,4 miliona miejsc w samolotach. To trzykrotnie więcej niż przed rokiem i 65 procent wartości zanotowanych w 2019 roku. 3,1 miliona osób poleci na Majorkę, na drugim miejscu znalazła się Barcelona (930 tysięcy), na trzecim Madryt (504,9 tysiąca), na czwartym Fuerteventura (389 tysięcy).