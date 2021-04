POT: Nasz certyfikat higieniczny pomoże turystyce krajowej

Jak wyjaśnia w komunikacie oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego, akcja ma pomóc w ponownym uruchomieniu turystyki i wypromować obiekty noclegowe i organizatorów turystyki, którzy świadczą usługi na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu POT zaprosiła przedsiębiorców i organizacje pożytku publicznego, które zarejestrowały się w programie Polski Bon Turystyczny.

– Projekt certyfikacji został stworzony po to, aby wyróżnić te podmioty, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju turystyki krajowej i których działania mogą być wzorem do stworzenia wspólnych dla całej branży zasad. Certyfikaty pomogą też podróżnym rozpoznać miejsca, które oferują bezpieczny wypoczynek – mówi wiceprezes POT Anna Salamończyk-Mochel, cytowana w komunikacie.