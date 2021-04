Bułgaria: Darmowe leżaki się sprawdziły – w tym roku powtarzamy akcję

Branża turystyczna w Bułgarii już przygotowuje się do sezonu letniego, który rozpocząć się ma 1 maja. Ministerstwo Turystyki Bułgarii obserwuje, czy wszystko przebiega w zgodzie z zasadami sanitarnymi. Jak mówi wicepremier i minister turystyki tego kraju Mariana Nikolowa, także w tym roku leżaki i parasole na plażach mają być bezpłatne – podaje resort w informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej. Stosowne poprawki do przepisów o rozwoju regionu Morza Czarnego już zostały przygotowane. Wkrótce zostaną wdrożone.

Minister spodziewa się, że w każdej chwili urzędy odpowiedzialne za zdrowie publiczne ogłoszą, na jakich zasadach obcokrajowcy będą wjeżdżać latem do Bułgarii, ale dodaje, że w tym roku branża liczy głównie na turystów krajowych. Jej zdaniem to, jakie warunki będą musieli spełnić goście z zagranicy, będzie regulować zielone zaświadczenie cyfrowe, które ma być dokumentem uznawanym przez kraje unijne. Chodzi o tak zwany paszport szczepień – będą w nim zapisane informacje o przyjętej szczepionce na covid-19 (pełnej dawce), status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Dokument ma być gotowy przed latem, prawdopodobnie do końca czerwca i będzie wydawany bezpłatnie mieszkańcom państw wspólnoty.

Polska branża turystyczna liczy przede wszystkim na to, że zniesiony będzie obowiązek przedstawiania negatywnego wyniku testu PCR przy wjeździe do kraju. Jak mówią touroperatorzy, koszty jego wykonania w stosunku do ceny pakietu wyjazdowego są zbyt wysokie, a to może drastycznie obniżyć sprzedaż oferty do tego kraju.