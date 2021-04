POT zaprasza na wakacje z bonem turystycznym

Polska Organizacja Turystyczna przypomina, że od tego roku bonem turystycznym można płacić nie tylko za noclegi, ale także jednodniowe imprezy turystyczne bez noclegu, i zachęca do pobrania go jeszcze przed szczytem sezonu turystycznego.

Biuro Prasowe oddziału zamiejscowego Polskiej Organizacji Turystycznej ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego przypomina w komunikacie prasowym, za jakie usługi można nim płacić i jak go pobrać. Zachęca jednocześnie, by uczynić to „przed najgorętszym sezonem”, unikając ewentualnych problemów związanych na przykład z przeciążeniem systemów teleinformatycznych w czasie wakacji. Poniżej publikujemy treść komunikatu. Poniżej dalsza część artykułu

Wakacje z bonem turystycznym Wczasy w górach? Nad morzem? Albo weekend w innym mieście? Pomimo pandemii, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć planowanie wakacji lub jednodniowych wycieczek z wyprzedzeniem. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu unikniemy niemiłych niespodzianek, urlop spełni swoje zadanie i pozwoli nam odpocząć, a branży turystycznej odbudować straty.

Tegoroczne wakacje są jednymi z najbardziej wyczekiwanych od lat. Wszyscy liczymy na to, że letnie wyjazdy będą mogły odbyć się bez przeszkód. Serwisy rezerwacyjne odnotowują wzrost zainteresowania miejscami noclegowymi na lipiec i sierpień, a im bliżej lata, tym liczba rezerwacji jeszcze będzie rosła, szczególnie w wypadku obiektów i atrakcji dostosowanych do turystyki rodzinnej. Właściciele obiektów i organizatorzy turystyki także przygotowują się na zwiększoną frekwencję, dostosowują oferty do potrzeb rodzinnego wypoczynku i dołączają do bazy przedsiębiorców przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym.

Planując letni wypoczynek warto nie tylko zadbać o wcześniejsze znalezienie odpowiedniego miejsca, ale także sprawdzenie możliwości opłacenia wypoczynku za pomocą bonu turystycznego. Katalog obiektów i usług, za które można nim zapłacić, jest coraz szerszy – w bazie prowadzonej przez POT znajduje się obecnie ponad 20 tysięcy przedsiębiorców i sukcesywnie ich przybywa, ale chętnych do skorzystania z nich również w te wakacje nie zabraknie. W puli programu do wykorzystania wciąż pozostają ponad 3 miliardy złotych, które podczas najbliższej wiosny i lata zasilą wakacyjne budżety polskich rodzin, a następnie trafią na konta przedsiębiorców turystycznych.

Gotowi do drogi Jeśli chcesz nie tylko wyjechać na urlop, ale też na nim wypocząć, przygotuj się już teraz. Pozwól sobie spokojnie wejść w czas zasłużonego relaksu, planując termin i miejsce wyjazdu oraz wszystkie sprawy, które trzeba wcześniej załatwić. Jeśli za wakacje z dziećmi chcesz zapłacić Polskim Bonem Turystycznym, w pierwszej kolejności sprawdź dostępność swojego bonu i pobierz go przed najgorętszym sezonem. Możesz zapłacić nim za urlop planowany dopiero za kilka miesięcy lub mieć go pod ręką i skorzystać w dowolnym momencie, na przykład zapisując dziecko na szkolną wycieczkę.

– Termin pobrania bonu nie wpływa w żaden sposób na okres jego ważności. Za to dzięki wcześniejszemu aktywowaniu możemy uniknąć ewentualnych problemów z jego wykorzystaniem. Im bliżej szczytu sezonu, tym więcej osób będzie pobierać bony, co może spowodować większe obciążenia systemów teleinformatycznych administrowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Im szybciej się tym zajmiemy, tym spokojniej uda się wszystko zaplanować, oszczędzić sobie stresu i zadbać o komfort wypoczynku – mówi wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel.

Gdzie jest mój bon? Aby pobrać bon turystyczny, nie trzeba składać żadnych wniosków – przysługuje on na każde dziecko objęte świadczeniem wychowawczym 500+ i jest dostępny na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna, który posiada prawo do świadczenia lub dodatku wychowawczego. I to właśnie w profilu PUE ZUS tej osoby, w zakładce „Polski Bon Turystyczny” automatycznie pojawia się przysługujący bon. Co jednak jeśli na twoim profilu nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”? Jeśli masz pewność, że spełniasz wymagane warunki i bon ci się należy musisz złożyć wniosek o ustalenie prawa do bonu.

– W sytuacji kiedy na profilu osoby uprawnionej brak jest zakładki z bonem, w pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu i przesłać go do Polskiej Organizacji Turystycznej – mówi dyrektor oddziału zamiejscowego ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego Elżbieta Wendeker. – Część beneficjentów na tym właśnie etapie napotyka na problem, ponieważ wysyłka wniosku odbywa się nie przez platformę PUE ZUS a przez odrębne narzędzie usług administracyjnych, czyli ePUAP. Szybsze i wygodniejsze może okazać się dla nich złożenie tych dokumentów za pomocą tradycyjnej poczty – dodaje.

Ludzie listy piszcie Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy od razu dołączyć zaświadczenie o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+. Zaświadczenie musi być aktualne, to jest wydający je organ jest zobowiązany w jego treści potwierdzić przysługujące wnioskodawcy prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dzień 18 lipca 2020 roku lub nabycie go po dniu 18 lipca 2020 roku. Załączony dokument musi być oryginalny – jego zeskanowane, sfotografowanie czy potwierdzenie za zgodność z oryginałem jest niewystarczające i w takiej formie nie może być rozpatrywane przez POT. Komplet dokumentów należy wysłać do Polskiej Organizacji Turystycznej za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Polska Organizacja Turystyczna, Oddział zamiejscowy do spraw obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego, ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka.

– Tylko poprawne wypełnienie wniosku, jego podpisanie i dołączenie wymaganych dokumentów pozwala nam od razu uruchomić procedurę i szybko ustalić prawo do świadczenia. W innym przypadku, kiedy na przykład brakuje podpisu wnioskodawcy lub dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, ta procedura znacznie się wydłuża, a beneficjenci zamiast cieszyć się możliwością skorzystania z bonu, muszą uzupełniać braki formalne lub czekać na skompletowanie brakujących zaświadczeń przez właściwe organy. Dlatego bardzo uczulamy, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie sprawdzić, czy wszystkie wymagane informacje są uzupełnione, czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną do świadczenia, a dodane zaświadczenia są oryginalne i aktualne. To naprawdę niezwykle przyśpiesza weryfikację wniosków i wydanie decyzji administracyjnej, a w efekcie sprawia, że bon do pobrania pojawia się na profilach PUE ZUS osób uprawnionych dużo szybciej – dodaje Elżbieta Wendeker.

Świadczenie dodatkowe Jeśli beneficjent ma przyznany bon na świadczenie podstawowe, dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności i chcemy, aby został przyznany mu dodatkowy bon w wysokości 500 zł, nie ma potrzeby składania wniosku do POT.

– W takiej sytuacji rodzic lub opiekun może samodzielnie wprowadzić orzeczenie o niepełnosprawności w systemie PUE ZUS. Po aktywacji bonu musi wybrać dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, kliknąć przycisk „złóż wniosek o dodatkowe świadczenie”, a następnie złożyć oświadczenie o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności i załączyć kopię orzeczenia – mówi kierownik sekcji weryfikacji beneficjentów POT Aneta Szmul-Czwartek.

W wypadku kiedy dziecko z niepełnosprawnością nie ma przyznanego świadczenia podstawowego, należy złożyć wniosek o jego przyznanie wg omówionej wcześniej procedury. Na składanym wówczas dokumencie należy zaznaczyć jednocześnie: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu oraz wniosek o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu, uzupełnić dane dziecka, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności i załączyć kopię orzeczenia.

Dlaczego nie e-mail? Żadnego z wymienionych wniosków, zaświadczeń i orzeczeń nie należy składać za pośrednictwem poczty e-mail. Dlaczego? Do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest podpisanie go własnoręcznym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym. Wniosek złożony drogą mailową takiego podpisu nie będzie zawierał, a to oznacza konieczność wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia podpisu i ponownego przesłania wniosku pocztą tradycyjną lub przez ePUAP, a w efekcie wydłużenie procedury rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia. Przyśpieszenia nie spowoduje także składanie kilku wniosków w tej samej sprawie. Każdy wniosek, który otrzymuje Polska Organizacja Turystyczna, jest rejestrowany i weryfikowany oraz zostaje mu nadany indywidualny znak sprawy przypisany do beneficjenta. Posługiwanie się numerem sprawy oraz przestrzeganie terminów wskazanych przez POT do uzupełnienia na przykład braków formalnych, z pewnością usprawni ten proces i oszczędzi konieczności składania kolejnych wniosków i ponownego wszczynania procedur.

Z bonem w kieszeni Polskim Bonem Turystycznym możesz zapłacić za nocleg lub imprezę turystyczną nawet bez noclegu. Warunkiem opłacenia bonem jednodniowej wycieczki bez noclegu jest wykupienie u operatora turystycznego pakietu co najmniej dwóch różnych usług, na przykład przejazdu i wizyty w muzeum czy parku rozrywki. Co ważne, bonem możesz zapłacić też za usługę, którą zrealizujesz w przyszłości, na przykład jako zaliczkę za rezerwację pobytu. Możesz płacić nim wielokrotnie, aż do całkowitego wykorzystania przysługującego świadczenia. Aktualny stan środków, które masz jeszcze do wykorzystania, sprawdzisz na PUE ZUS w swojej zakładce „Polski Bon Turystyczny”. Jeśli zaś koszt usługi jest wyższy niż wartość bonu, możesz część zapłacić bonem, a resztę dopłacić z własnych środków.