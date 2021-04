Turystyka w Egipcie odbija – wypoczywało już pół miliona gości

500 tysięcy gości odwiedziło Egipt w pierwszym kwartale tego roku. Przełożyło się to na przychody w granicach 600-800 milionów dolarów – podał wiceminister turystyki tego kraju Ghada Shalabi.

Dla gospodarki Egiptu turystyka to bardzo ważne źródło przychodów – przypomina Reuters – bo przynosi około 15 procent PKB i jest ważnym źródłem walut zagranicznych. W 2019 roku kraj odwiedziło 13,1 miliona podróżnych, w zeszłym roku liczba ta spadła do 3,5 miliona. Wpływy do gospodarki z sektora wyniosły wówczas 4 miliardy dolarów, czyli o 70 procent mniej niż rok wcześniej. Poniżej dalsza część artykułu

Z powodu pandemii koronawirusa przez kilka miesięcy zeszłego roku klienci nie mogli przyjeżdżać do Egiptu. Kraj zezwolił na wykonywanie lotów międzynarodowych od 1 lipca 2020 roku. Hotele, aby móc przyjmować gości, musiały dostosować się do wymogów sanitarnych. Pracownicy branży mają być też szczepieni priorytetowo na koronawirusa. To zwiększy bezpieczeństwo ich samych i turystów.

Z Polski do Hurghady i Marsa Alam można polecieć kilka razy w tygodniu. By przekroczyć granicę Egiptu, trzeba okazać negatywny wynik testu PCR na covid-19, który można wykonać przed wyjazdem albo po przylocie na tamtejszym lotnisku. Jego koszt to 30 dolarów. Na wynik czeka się w hotelu około 24 godzin.