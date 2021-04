Grecja: Latem wszystkie hotele będą otwarte, a sezon wydłużony

Doświadczenia z zeszłego roku pokazują, że obiekty, które działały, dostosowały się do wymogów sanitarnych. I choć gości było o wiele mniej niż w 2019 roku, a przychody branży spadły o 80 procent, Grecja zdołała utrzymać wizerunek kraju, który potrafi sobie poradzić nawet z największym problemem. Na tym kapitale branża będzie chciała budować swoją pozycję i w tym roku.

Retsos przyznaje, że na razie trudno mówić o liczbach w kontekście nowych rezerwacji, bo nie tylko Grecja, ale też rynki źródłowe wprowadzają ciągłe obostrzenia. Szczególnie dotyczy to obecnej sytuacji, bo w Europie trwa trzecia fala pandemii. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że szczepienia przyspieszą, a pod koniec kwietnia lub w maju rządy będą mogły poluzować restrykcje, dzięki czemu ludzie zaczną planować wakacje.

Prezes odniósł się też do nowych inwestycji w turystyce. Jak podkreśla, duże projekty są planowane z wyprzedzeniem i są realizowane przez wiele lat. Te, które się rozpoczęły, będą kontynuowane. Toczy się też cały czas proces wydawania nowych zgód i licencji. Co prawda trzeba się liczyć, że także ten rok będzie dla branży bardzo trudny, ale z badań prowadzonych przez SETE wynika, że kiedy sytuacja się unormuje, turystyka znów zacznie się rozwijać.

Również TUI analizuje popyt, by zaoferować wypoczynek we wrześniu i w październiku nie tylko w Grecji, ale też w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich. A easyJet deklaruje, że może zwiększyć dostępność miejsc nawet w ostatniej chwili, by wykorzystać zainteresowanie wyjazdami pod koniec lata.