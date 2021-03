„Polska – różnorodność tuż obok” na wirtualnych targach ITB

Pięćdziesięciu wystawców z Polski bierze udział w rozpoczynających się dzisiaj targach turystycznych ITB Berlin NOW 2021.

Targi potrwają do 12 marca, mają charakter wyłącznie branżowy. Pierwszy raz odbywają się on line. Polska Organizacja Turystyczna przygotowała na nie wirtualne stoisko narodowe. Z zaproszenia do wystawienia się w jego ramach skorzystało dziewięć lokalnych organizacji turystycznych i miast (bydgoska, gdańska, łódzka, poznańska, warszawska, Toruń, Wrocław, Kraków, Warszawa), siedem regionalnych organizacji turystycznych (dolnośląska, małopolska, pomorska, śląska, warmińsko-mazurska, wielkopolska, zachodniopomorska) i 33 firmy. Poniżej dalsza część artykułu

POT zaplanował też wystąpienie w ramach pakietu ALL-In For Destination, który pozwala na zaprezentowanie walorów turystycznych kraju. „Szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo podróży w kontekście pandemicznym, a także na dostępność komunikacyjną, umożliwiającą przyjazd do Polski własnym samochodem” – czytamy w komunikacie POT.

? Hasłem naszego tegorocznego wystąpienia na ITB Berlin NOW 2021 jest „Poland. Diversity Next Door” (ang. Polska – różnorodność tuż obok). Zależy nam, by zwrócić uwagę, że w Polsce można znaleźć ogromną liczbę atrakcji i miejsc mniej znanych, mniej obleganych, a równie interesujących ? wyjaśnia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, cytowany w komunikacie.

Wystawcy mają dyspozycji tak zwany pakiet starter basic, który umożliwia zaprezentowanie firmy (regionu, miasta), przedstawienie trzech głównych produktów, zamieszczenie materiałów multimedialnych i przeprowadzenie szeregu spotkań wirtualnych z partnerami handlowymi.

Ponadto każdy wystawca dostał pięć cyfrowych wejściówek dla swoich pracowników, z których każdy dysponuje indywidualnym kalendarzem spotkań. Dzięki nim mają oni możliwość uczestniczenia w kongresach odbywających się na dwóch scenach podczas ITB Berlin NOW oraz mają dostęp do prezentacji multimedialnych innych uczestników ITB.

Organizator targów zapowiedział, że materiały multimedialne na stronie targów będą dostępne do końca maja.

Wystawcy zapłacili za udział w wirtualnych targach ITB 2021 jedynie zryczałtowaną opłatę w wysokości 500 złotych. Resztę kosztów pokrył POT, bo jak tłumaczy chce wesprzeć podmioty działające na rzecz turystyki przyjazdowej do Polski.

? Targi ITB Berlin NOW 2021 to możliwość prezentacji Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego ? mówi cytowany w komunikacie POT sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, pełnomocnik premiera ds. promocji polskiej marki Andrzej Gut-Mostowy. – Promujemy kraj, jako bezpieczne miejsce na aktywny urlop. Jestem przekonany, że wystawa prezentująca ofertę naszego kraju przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Polską wśród zagranicznych turystów.