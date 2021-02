Na lato w niemieckim TUI Kreta wyprzedza Majorkę

Andryszak uważa, że tego lata dominować będą kierunki śródziemnomorskie, a latem miejsca mogą się szybko wyprzedawać. Jednak powodzenie mają mieć również krajowe regiony turystyczne. Klienci częściej niż zazwyczaj poszukują ofert nad Bałtykiem i w Bawarii. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do innych kierunków z dojazdem własnym – Austrii, Włoch (północne regiony z jeziorami) i wybrzeża Adriatyku. Mniejszy niż zazwyczaj jest natomiast popyt na wycieczki do dalekich krajów, choć rośnie w wypadku Dubaju i Malediwów.

Podczas gdy dotąd klienci kierowali się głównie oceną stosunku ceny do jakości, teraz stawiają raczej na możliwość dokonywania zmian. Ponad dwie trzecie rezerwacji zakładanych w TUI Deutschland to te z taryfą elastyczną, która pozwala do 14 dni przed wylotem anulować lub zmienić rezerwację. Dotyczy to nie tylko imprez turystycznych z przelotem, ale też samych pobytów w hotelach.