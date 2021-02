POT: Branżo turystyczna, zareklamuj się filmem

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza nabór do drugiej odsłony konkursu „Czekamy na Was”. Najwyższy czas, by przypomnieć spragnionym podróżowania Polakom o rodzimych atrakcjach turystycznych – pisze w komunikacie.

– Od 12 lutego hotele i obiekty noclegowe mogą być otwarte, ponad tydzień wcześniej gości zaczęły przyjmować muzea i galerie. Konkurs ma przypomnieć Polakom, że czeka na nich wiele atrakcji w kraju i zachęcić ich do planowania przyszłych podróży. Liczę, że z tygodnia na tydzień coraz więcej obiektów będzie mogło przyjmować turystów – mówi prezes POT Rafał Szlachta, cytowany w komunikacie. – Zachęcam także przedsiębiorców do dołączenia do programu Polski Bon Turystyczny. Dzięki nowelizacji ustawy turyści mogą także skorzystać z bonu podczas wycieczek jednodniowych – dodaje.