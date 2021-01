Zmiana - bon turystyczny ważny teraz na wycieczki bez noclegu

Zmianę przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dodano ją do kolejnej wersji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawy z tej serii są przez Sejm i Senat rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zmiany merytoryczne w ustawie o bonie będą dwie. Pierwsza pozwala korzystać z bonu w wypadku rozliczania się z organizatorem za wycieczkę jednodniową, nie zawierającą noclegu. Do tej pory ustawa zakładała, że beneficjent bonu może płacić nim albo za sam nocleg w samym obiekcie noclegowym (hotel, kemping, kwatera, hostel, agroturystyka i podobne miejsca, jeśli tylko działają legalnie), albo za imprezę turystyczną kupioną u wpisanego do centralnej ewidencji organizatora turystyki, pod warunkiem, że program tej imprezy przewiduje co najmniej jeden nocleg.