Gowin: 40 mld zł na pomoc dla poszkodowanych przedsiębiorców

Ta pomoc to zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, dopłaty do etatów i mikropożyczki.

Żaden z ministrów nie odpowiedział na dręczące branżę turystyczną i jej klientów, w związku z ogłoszeniem kwarantanny narodowej, pytania, co z turystami, którzy są za granicą i co z tymi, którzy mieli wkrótce wyjechać. Czy każdy kto wróci do kraju po 28 grudnia trafi do kwarantanny, czy też wystarczy, że okaże negatywny wynik testu na koronawirusa. I jak państwo zamierza zrekompensować straty przedsiębiorcom.