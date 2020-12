Apel senatora do Sejmu: Nie odrzucajcie pomocy dla turystyki

Apeluję do rządzących – nie odrzucajcie dobrych poprawek do tarczy 6.0 – mówił senator Aleksander Pociej (Koalicja Obywatelska), który wystąpił dzisiaj na konferencji prasowej w Senacie z przedstawicielkami Turystycznej Organizacji Otwartej. Poniżej dalsza część artykułu

Senator Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej zaapelował do posłów Zjednoczonej Prawicy i do rządu o przyjęcie poprawek Senatu do ustawy antykryzysowej, zwanej tarczą 6.0. W środę, 9 grudnia, ma się nią zająć ponownie Sejm. Wiele poprawek wniesionych do ustawy przez senatorów zostało negatywnie zaopiniowanych przez rząd i posłów koalicji rządzącej. W tym poprawki rozszerzające pomoc na przedsiębiorców turystycznych. A to oznacza, że przepadną w ostatecznym głosowaniu.

-Spotkajmy się ponad podziałami – apelowała też prezes TOO Alina Dybaś-Grabowska. Wskazywała ona, że sytuacja tysięcy drobnych przedsiębiorców turystycznych jest tragiczna. Mało, że nie dostają pomocy (chodzi głównie o pomoc za listopad dla organizatorów turystyki, obiektów noclegowych i agentów turystycznych, którą przewidują poprawki senatorów), to jeszcze dobije ich decyzja rządu o skróceniu do dwóch tygodni ferii zimowych. Tysiące ludzi zostaje w ten sposób bez pracy. – Dramaty ludzi dochodzą do apogeum, obawiamy się co będzie dalej – mówiła Dybaś-Grabowska. – Nieprzyznanie im pomocy w tarczy 6.0 to odcięcie kroplówki pacjentowi, który jeszcze oddycha.

Jak podkreślała prezes TOO, turystyka nakręca też inne usługi. Kiedy pracę mają touroperatorzy, mają ją nie tylko agenci turystyczni, piloci i przewodnicy, tam gdzie przyjeżdżają turyści pracę mają także piekarze, fryzjerzy, restauratorzy, czy właściciele kin.

Anna Ptak z zarządu TOO mówiła o sytuacji organizatorów turystyki szkolnej i młodzieżowej, która zamarła już w marcu i dla której wizja skróconych ferii i zakaz udzielania noclegów to kolejny cios. Jej zdaniem Polacy będą wyjeżdżali wypoczywać do Czech, na Słowację i do Włoch.

Polscy organizatorzy turystyki nie mogą zarabiać, dlatego powinni być zwolnieni z płacenia składek ZUS – wskazywała.

Z kolei inny członek zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej, Iwona Masłowska-Spryca, wskazywała, że jeśli ustawodawca uchwali pomoc dla jednej grupy zawodowej z turystyki, ale nie uwzględni innej, to może się okazać, ze ta pierwsza nie będzie miała pracy. Organizator turystyki, agent turystycznym, transport autokarowy, piloci i przewodnicy – wszyscy działają wspólnie, jako system naczyń połączonych. Ale najpierw musi być touroperator, który przygotuje im produkt.