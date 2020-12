TOO do posłów: Zabieracie turystyce pracę, to dajcie pomoc

W czwartek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pochyliła się nad tarczą branżową 6.0, która wróciła do Sejmu z Senatu z licznymi poprawkami. Znacząco rozszerzały one katalog zawodów, w tym o te związane z turystyką, które zdaniem senatorów powinny być objęte pomocą za listopad (zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczki, dopłaty do wynagrodzeń). Posłowie koalicji rządzącej głosowali – zgodnie z sugestią rządu – przeciw większości poprawek. Tak odpadli z niej między innymi agenci turystyczni, touroperatorzy i prowadzący obiekty noclegowe inne niż hotele.

