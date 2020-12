Igrzyska Europejskie szansą dla polskiej turystyki

– Igrzyska Europejskie 2023 to naturalna okazja do promowania Polski i polskiej turystyki za granicą. Jestem przekonany, że będą jednym z impulsów do pobudzenia gospodarki i ważnym czynnikiem w odradzaniu się turystyki – mówi pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki Andrzej Gut-Mostowy. – To szansa na promocję Polski i jej walorów wśród zagranicznych turystów. Mamy powody do dumy nie tylko z naszej sportowej reprezentacji, ale także z polskich marek, które są doceniane za wysoką jakość – podkreśla wiceminister.