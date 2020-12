Gut-Mostowy odcina się od Sabały. Sabała odcina się od łamania prawa

Współwłaściciel zakopiańskiego hotelu Sabała, Andrzej Gut-Mostowy, potępia „udzielanie nieprawdziwych informacji” przez ten obiekt. Nigdy nie postępowaliśmy niezgodnie z przepisami – zapewnia z kolei zarząd hotelu.

Oba oświadczenia to reakcja na prowokację dziennikarza RMF FM. Dziennikarz RMF FM zadzwonił do należącego do posła Zjednoczonej Prawicy i wiceministra rozwoju, odpowiedzialnego za turystykę, Andrzeja Guta-Mostowego i jego żony hotelu Sabała w Zakopanem. W wyniku prowokacji ustalił, że mimo wprowadzonego przez rząd zakazu, do Sabały można pod pretekstem podróży służbowej przyjechać całą rodziną z dziećmi. Wystarczy, że goście podpiszą odpowiednie oświadczenie. Poniżej dalsza część artykułu

Podobną prowokację zastosował wobec hotelu posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyljusza „Poncyljuszówka” w Szczyrku. Efekt też był podobny – ustalił, że obiekt jest gotów obejść przepis.

Ustalenia RMF FM obiegły media, a redaktor Robert Mazurek zapytał w piątek rano szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka czy hotel Sabała zostanie skontrolowany? Dworczyk odpowiedział wymijająco, że nie może nic deklarować w imieniu służb, które mu nie podlegają.

W piątek po południu Gut-Mostowy wydał oświadczenie, w którym odcina się od tego, co się dzieje w hotelu, a nawet potępił „udzielanie nieprawdziwych informacji na temat zakresu ograniczeń przez personel jakiegokolwiek hotelu, w tym hotelu Sabała”.

Równocześnie na stronie internetowej hotelu ukazało się oświadczenie jego zarządu, zaprzeczające, jakoby hotel łamał prawo.

„Prowadzony przez nas hotel nie świadczył i nie świadczy usług hotelarskich w sposób sprzeczny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 < >” – czytamy w dokumencie.

I dalej: „W każdym wypadku wymagamy (…), aby potencjalny gość hotelowy wskazał podstawę swojego pobytu i uzasadnił, że należy do kręgu osób, które uprawnione są, w myśl cytowanych przepisów, do korzystania z naszych usług”.

Zarazem zarząd hotelu nie wyjaśnia, dlaczego w rozmowie z dziennikarzem pracownicy sugerowali sposób na obejście prawa. Pisze jedynie, że wypowiedzi te zostały „jednostronnie ocenione” i zostały „wyrwane z kontekstu”.

To już drugie oświadczenie Guta-Mostowego w ostatnich dniach. Poprzednio (25 listopada, „Gut-Mostowy: Nie ingerowałem w decyzje o otwarciu stoków narciarskich”) wyjaśniał on, że nie wpływał na podejmowanie przez rząd decyzji o pozostawieniu wyciągów narciarskich otwartych podczas styczniowych ferii. Sugestie takie pojawiły się w mediach społecznościowych i w wypowiedziach przeciwników politycznych po tym, jak wicepremier Jarosław Gowin najpierw zapowiedział, że wyciągi będą zamknięte, („Gowin: To oczywiste, że wyciągi narciarskie będą zamknięte”), a trzy dni później (24 listopada), po konsultacji z przedsiębiorcami i samorządowcami z południa Polski, w których z racji funkcji uczestniczył też Gut-Mostowy, zmienił zdanie („Gowin: Stoki narciarskie będą otwarte”).

Andrzej Gut-Mostowy jest współwłaścicielem wyciągu narciarskiego w Witowie.

Po pierwszym oświadczeniu dwie organizacje branżowe – Polska Izba Turystyki i Polska Rada Turystyki (skupia ponad dwadzieścia organizacji) – wydały komunikaty, w których udzieliły wiceministrowi poparcia wskazując, jako jego wielką zaletę znajomość problemów turystyki.

Oświadczenie Andrzeja Guta-Mostowego z jego fanpege’a na Facebooku. By przeciąć wszelkie spekulacje i nieprawdziwe lub nieprecyzyjne informacje pojawiające się w domenie publicznej, pragnę jeszcze raz oświadczyć, że obejmując funkcję ministra byłem zobowiązany zredukować swoje zaangażowanie kapitałowe oraz zrezygnować z zarządzania jakimikolwiek spółkami. Dotyczy to również hotelu Sabała. Tym samym nie mam wpływu na bieżące funkcjonowanie hotelu, w szczególności zaś na zachowanie jego personelu.

Przypominam, że branża hotelarska może świadczyć usługi jedynie dla osób przebywających w podróży służbowej i tylko taka działalność hoteli jest dopuszczalna w obecnym okresie. Udzielanie nieprawdziwych informacji na temat zakresu ograniczeń przez personel jakiegokolwiek hotelu, w tym hotelu Sabała, uważam za niedopuszczalne i stanowczo potępiam.

Dlatego też poprosiłem osoby zarządzające Hotelem o weryfikację doniesień medialnych i w razie potrzeby wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec odpowiedzialnych osób.

Oświadczenie zarządu hotelu Sabała w Zakopanem Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem informacji jakoby Hotel Sabała w Zakopanem świadczył usługi hotelarskie wbrew obowiązującym przepisom oświadczamy co następuje:

Prowadzony przez nas hotel nie świadczył i nie świadczy usług hotelarskich w sposób sprzeczny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 „W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Prowadzona przez nas działalność dotyczy wyłącznie osób wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a), b), c) i d) wyżej wymienionego rozporządzenia.

W związku z tym udzielane przez nas informacje dotyczące wynajęcia pokoi ograniczają się zawsze do wskazania katalogu osób wymienionych w tym przepisie. Jednocześnie nasi potencjalni klienci są informowani, jakie warunki muszą być spełnione, aby ich obecność w hotelu była prawnie dopuszczalna. W każdym wypadku wymagamy więc, aby potencjalny gość hotelowy wskazał podstawę swojego pobytu i uzasadnił, że należy do kręgu osób, które uprawnione są, w myśl cytowanych przepisów, do korzystania z naszych usług.

Rozpowszechnianie więc informacji o odmiennej treści traktujemy jako próbę dyskwalifikowania działalności hotelu i osób jego właścicieli wyłącznie w oparciu o jednostronną ocenę i wyrwane z kontekstu wypowiedzi naszych pracowników.

W naszej dotychczasowej działalności nigdy nie było sytuacji, w której postępowalibyśmy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i taki też sposób działania zamierzamy kontynuować w przyszłości.

Reprezentując zatem wyżej przedstawione stanowisko bylibyśmy wdzięczni za sprostowanie dotychczasowych informacji, będących w naszym odczuciu efektem – w co głęboko wierzymy – nieporozumienia.

Zarząd Hotelu Sabała