Cała turystyka objęta tarczą 6.0… ale tylko na kilka godzin

Senat zebrał się rano, aby przegłosować poprawki wniesione do „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. To tak zwana tarcza 6.0. Przewiduje pomoc dla branż usługowych dotkniętych częściowym lockdownem wprowadzonym przez rząd na listopad.

Korzystając z okazji, że ustawa uchwalona przez Sejm 19 listopada trafiła do Senatu, senatorowie postanowili rozszerzyć jej działanie na inne grupy zawodowe, poszkodowane w wyniku kryzysu wywołanego pandemią. Podczas posiedzeń połączonych komisji gospodarki narodowej i innowacyjności oraz rodziny, polityki senioralnej, dopisali do listy beneficjentów kilkadziesiąt PKD, w tym komplet PKD kojarzonych z turystyką. W ten sposób „przyznali” pomoc za listopad organizatorom turystyki, hotelarzom, przedsiębiorcom prowadzącym inne niż hotele obiekty noclegowe, transportowi autokarowemu, pilotom i przewodnikom turystycznym, agentom turystycznym.

W sumie senatorowie zgłosili 490 poprawek do ustawy, z których trzy później wycofali. Senat pogrupował je i odbył dzisiaj rano 139 głosowań. Poprawki rekomendowane przez komisje przeszły.

Przeciwny takiemu rozszerzaniu pomocy, a co za tym idzie powiększania wydatków państwa, jest rząd. A to oznacza, że kiedy ustawa wróci do Sejmu, poprawki opozycji zostaną prawdopodobnie odrzucone przez posłów Zjednoczonej Prawicy.