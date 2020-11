Turcja liczy na polskich narciarzy

Także wspólnik w Uludag Ski Resort, Burak Beceren, twierdzi, że dane z wczesnej rezerwacji wskazują na wzrost liczby klientów zagranicznych. Ma on zrekompensować straty spowodowane spadkiem popytu wśród gości krajowych. Zazwyczaj do kurortu przyjeżdżają Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie i Amerykanie, w tym roku najwięcej będzie Rosjan, Ukraińców i Polaków. Do Bursy samoloty przylatują sześć razy w tygodniu.

Beceren chwali się, że jego firma stworzyła system do zamawiania karnetów narciarskich przez internet – to pierwsze takie rozwiązanie w Turcji. W tym roku w ten sposób mają się sprzedać 3 tysiące biletów, zdaniem Becerena to cel łatwy do zrealizowania.