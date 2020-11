Piotr Całbecki pokieruje Europejską Federacją Dróg Świętego Jakuba

– Prezydencja Kujawsko-Pomorskiego przypada na trudny czas epidemii. Jednocześnie rok 2021 jest jubileuszowym rokiem świętego Jakuba , co jest znakomitą okazją do promocji idei pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Zdajemy sobie sprawę, że planowanie imprez turystyczno-kulturalno-rekreacyjnych w dobie pandemii jest trudne, ale mimo wszystko chcemy wykorzystać czas prezydencji na przybliżenie mieszkańcom Kujaw i Pomorza, a także naszym partnerom z federacji walorów Camino Polaco – mówił Piotr Całbecki, cytowany w komunikacie.

Droga świętego Jakuba to sieć szlaków w Europie prowadzących do grobu apostoła w hiszpańskim Santiago de Compostela. W 1987 roku Rada Europy ogłosiła ją pierwszym europejskim szlakiem kulturowym. W 2011 roku powstała Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba, która zarządza szlakiem i odpowiada za jego promocję, a także „skupia się na umacnianiu wspólnego europejskiego dziedzictwa i kulturowego wkładu różnych krajów Europy do historii i tożsamości kontynentu”. Do federacji należą regiony i organizacje ośmiu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Holandii i Polski.