Kuba już otwarta dla zagranicznych turystów

TUI jako pierwszy europejski touroperator wykonał lot do Varadero po otwarciu tamtejszego lotniska dla turystów zagranicznych. 25 października 239 pasażerów przyleciało z Manchesteru do kurortu na pokładzie dreamlinera TUIfly – donosi Granma, oficjalny serwis Komitetu Głównego Komunistycznej Partii Kuby.

Dyrektor generalny lotniska w Varadero, José Antonio García Manso, podkreśla, że w sobotę do kurortu przylecieli także goście z Meksyku, co było okazją do sprawdzenia efektywności protokołów sanitarnych. Dyrektor przypomina, że port był wyłączony z użytkowania przez pół roku, a w pierwszej fazie po ponownym otwarciu będzie obsługiwać około 35 lotów tygodniowo.