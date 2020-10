Debata. Bon turystyczny do poprawy? Niewykluczone

– Myślę też, że trzeba byłoby zastanowić się nad nowelizacją ustawy i rozszerzyć grono realizatorów bonu. Byłoby to w interesie samych turystów. Przyjeżdżają do parków rozrywki czy do innych atrakcji turystycznych i sądzą, że tam będą mogli zrealizować bon. Tymczasem okazuje się, że są odsyłani z kwitkiem.

Ten sam postulat zgłosiła Barbara Tutak, prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Jak mówiła, atrakcje turystyczne są „solą soli każdego programu turystycznego”, to one ściągają turystów do miast. Dopisanie atrakcji do ustawy może wręcz stymulować ruch turystyczny. Wiele hoteli zachęca rodziny do przyjazdu (dziecko gratis w pokoju, niektóre nawet oferują to dla dzieci do 16 roku życia), a atrakcje takie jak muzea, parki wodne, placówki edukacyjno-kulturalne są dla turystów magnesem i decydują o wyborze celu podróży.