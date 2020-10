Jesienią Grecja nadal popularna

Od 1 do 15 października na Rodos, Kos, Santoryn i Mikonos przyleciało w sumie 130,6 tysiąca gości zagranicznych – donosi grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages, powołując się na dane firmy Fraport Greece. To o 30 tysięcy mniej niż we wrześniu. Serwis przypomina jednak, że w statystykach należy uwzględnić strajk kontrolerów lotniczych z 15 października, który zaburzył funkcjonowanie lotnisk.

