Gowin: W tym tygodniu odpowiedź na postulaty przemysłu spotkań

– Mówiliśmy premierowi, jak działa nasza branża, że to nie jest zakład fryzjerski czy restauracja, które można z dnia na dzień reaktywować – opowiada Bieszyński. Niejeden przedsiębiorca dałby się dzisiaj pokroić za 60- procentowy przychód w odniesieniu do roku poprzedniego. U nas spadek obrotów to minimum 80 procent. Emocje przedsiębiorców niepewnych przyszłości sięgają szczytu.

Firmy eventowe mają więc postulaty, wśród których najważniejsze to dostęp do subwencji z PFR z obniżonym progiem wyznaczającym konieczność zwrotu, powołanie funduszu na kształt Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego firmy mogłyby pożyczyć pieniądze, żeby oddać zaliczki klientom, ustanowienie rodzaju talonu na usługi przemysłu spotkań, na wzór bonu turystycznego, obniżenie VAT na usługi świadczone przez firmy eventowe czy „poluzowanie funduszu socjalnego”, żeby można było finansować z niego spotkania firmowe. Naturalnie branża oczekuje zniesienia składek ZUS i prawo do postojowego do wiosny.