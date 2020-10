Nowa minister ma ratować izraelską turystykę

Orit Farkash-Hacohen, która dotychczas pełniła funkcję minister ds. strategicznych, to nowa szefowa resortu turystyki. Jej najważniejszym zadaniem będzie stworzenie planu reaktywacji turystyki.

Jak podaje portal itn.co.il, od początku roku izraelska branża turystyczna straciła 12,1 miliarda szekli (ponad 3,5 miliarda dolarów) . Tylko we wrześniu liczba turystów spadła o 96 procent w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem i wyniosła zaledwie 15,1 tysiąca . Cytowany przez serwis wykładowca na Wydziale Turystyki i Hotelarstwa Kinneret College, Eran Ketter, zarzuca rządowi, że ten „skazuje branżę turystyczną na głód i biedę”. Straty są tym dotkliwsze, że nastąpiły po latach rekordowych wzrostów (w ubiegłym roku kraj gościł 4,5 miliona turystów).

Według portalu nowa minister pracuje już nad dwoma projektami – pierwszy zakłada, że krajowi i zagraniczni turyści będą mogli wjechać do wybranych miast , na przykład Ejlatu, a drugi otworzyłby niewielkie rodzinne pensjonaty , w których ryzyko zarażenia się koronawirusem jest mniejsze niż w wielkich sieciowych hotelach obsługujących wielu gości.

Poprzednik Farkash-Hacohen, Asaf Zamir, zrezygnował ze stanowiska po niecałych pięciu miesiącach. W poście na Facebooku tłumaczył, że „nie może dłużej zasiadać w rządzie, do którego przywódcy nie ma krzty zaufania”, odnosząc się do premiera Benjamina Netanjahu, krytykowanego przez opinię publiczną za nieudolną walkę z koronawirusem.

Orit Farkash-Hacohen urodziła się w 1970 roku. Uzyskała licencjat z prawa na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i tytuł magistra administracji publicznej na Harvardzie. W 2003 roku została radcą prawnym urzędu ds. elektryczności (Israel Public Utility Authority for Electricity), a od 2011 do 2016 roku była jego szefową. W 2019 roku została wybrana do Knesetu z ramienia centrowej koalicji Niebiesko-Biali. W maju 2020 roku objęła tekę ministra ds. strategicznych.