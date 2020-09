Milion bonów odebranych, 200 milionów złotych wydanych

Bon turystyczny to świadczenie jednorazowe – 500 złotych na każde dziecko, a na dziecko z niepełnosprawnością dwa razy po 500 złotych. Ale uprawniony rodzic lub opiekun może odebrać od razu bon na wszystkie dzieci, wtedy liczy się to jako jeden dokument (bon ma postać elektroniczną).

Biuro prasowe ministerstwa cytuje w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jadwigę Emilewicz: – Cieszymy się, że z przygotowanego przez nas wsparcia tak chętnie korzystają polskie rodziny. Nad szybkim uruchomieniem bonu turystycznego pracowaliśmy niezwykle intensywnie. Dzięki temu wiele rodzin z dziećmi mogło w te wakacje wspólnie wypoczywać. Jesteśmy teraz w sezonie jesiennym, przed nami także ferie zimowe i wiosna. Zachęcam więc do dalszego korzystania z bonu. Jest na to czas aż do marca 2022 roku.