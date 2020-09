Polacy na trzecim miejscu wśród turystów w Chorwacji

Minister turystyki Chorwacji Nikolina Brnjac poinformowała na konferencji prasowej, że od stycznia do końca sierpnia wakacje w tym kraju spędziło 6,8 miliona gości, którzy łącznie wykupili 47,6 miliona noclegów. Statystyki te odpowiadają 41 i 53 procentom wartości zeszłorocznych. 5,5 miliona turystów stanowili obcokrajowcy – w sumie skorzystali oni z 38,3 miliona noclegów.

Jak podkreśla ministerstwo, dane te są lepsze w porównaniu z szacunkami Światowej Organizacji Turystyki, która przewidywała, że w tym roku uda się zrealizować jedynie 30 procent liczby podróży zanotowanych w 2019 roku. – Biorąc pod uwagę sytuację, uważam, że mamy za sobą osiem bardzo udanych miesięcy roku, w którym pracownicy turystyki i branż pośrednich kolejny raz udowodnili, jak bardzo są pomysłowi i jak potrafią się dostosować do sytuacji – mówi minister.

Brnjac podkreśla, że rząd rozumie znaczenie gospodarcze turystyki, a osiągnięcie wspomnianych wyników to także rezultat współpracy z branżą i innymi podmiotami. Obecnie resort pracuje nad nowym dokumentem strategicznym dla sektora i przygotowuje się do przyszłego roku. Celem jest zapewnienie stabilności, wzmocnienie odporności na kryzysy i przyspieszenie powrotu do normalności.