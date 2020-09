Robert Andrzejczyk wiceprezesem Europejskiej Komisji Podróży na drugą kadencję

99. walne zgromadzenie Europejskiej Komisji Podróży (European Travel Commission – ETC) wyłoniło nowe władze tej organizacji – informuje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. Na czele ETC stanął prezes portugalskiej narodowej organizacji turystycznej Luís Araújo, a jednym z trzech jego zastępców został prezes POT Robert Andrzejczyk. To będzie jego druga dwuletnia kadencja na tym stanowisku.

