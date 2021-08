Minister turystyki Egiptu: W naszych kurortach jest bezpiecznie

Egipt potrzebuje dalszego luzowania obostrzeń zasad wyjazdowych, ale rząd nie chce wywierać presji kanałami dyplomatycznymi – deklaruje egipska wiceminister turystyki Ghada Shalaby. Do zmiany przez poszczególne rządy ich komunikatów dla podróżnych chce ona przekonywać, powołując się na dane świadczące, że Egipt jest bezpieczny i przygotowany do przyjmowania turystów.

Ostatnio do Egiptu powrócili rosyjscy turyści – to jedna z najważniejszych grup gości dla Egiptu. Dzięki temu ten rok może zakończyć się dla sektora turystyki satysfakcjonującym wynikiem. – Rosja ma zaufanie do nas i do podejmowanych przez nas działań – podkreśla Shalaby, a to z kolei może być pozytywnym sygnałem dla innych rynków źródłowych.